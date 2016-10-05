金属期市：伦敦期铜盘旋在一周低位，中国长假令市况偏淡

0624GMT，LME三个月期铜 下跌0.4%至每吨4,785美元，上日小幅下跌，并触及一周最低4,780美元。

铜价目前在4,730-4,745美元区间获得强劲支撑，其100日和200日移动均值也落在该区间内。进入第四季，中国的金属需求预计会慢慢、但稳步的改善。

上海期交所连续第三日休市，将于下周一开市。

未来几周中国将公布一波经济数据，预计会显示出随着政府大举支出用于基础设施和房地产市场的繁荣，中国经济在第三季录得温和的改善。

美国里奇蒙联储总裁拉克尔周二表示，存在强有力的加息理由，称借款成本或需要大幅提高以控制通胀率。 该消息提振美元。

供电上Electranet周三表示，对必和必拓Olympic Dam铜矿的电力供应预计在下周初恢复。上周的风暴造成该矿供电中断。

LME指标期铅 周三下跌0.8%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金