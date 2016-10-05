金属期市：伦敦期铜盘旋在一周低位，中国长假令市况偏淡

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0624GMT，LME三个月期铜 下跌0.4%至每吨4,785美元，上日小幅下跌，并触及一周最低4,780美元。
铜价目前在4,730-4,745美元区间获得强劲支撑，其100日和200日移动均值也落在该区间内。进入第四季，中国的金属需求预计会慢慢、但稳步的改善。
上海期交所连续第三日休市，将于下周一开市。
未来几周中国将公布一波经济数据，预计会显示出随着政府大举支出用于基础设施和房地产市场的繁荣，中国经济在第三季录得温和的改善。
美国里奇蒙联储总裁拉克尔周二表示，存在强有力的加息理由，称借款成本或需要大幅提高以控制通胀率。 该消息提振美元。
供电上Electranet周三表示，对必和必拓Olympic Dam铜矿的电力供应预计在下周初恢复。上周的风暴造成该矿供电中断。
LME指标期铅 周三下跌0.8%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 白云/高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。