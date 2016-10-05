离岸人民币：CNH趋弱一度跌向6.70，但买力及时出现令价格回升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月5日 - 受美元走强带动，离岸人民币 CNH=D3周三在香港交易时段一度跌至6.6979，但随后有明显买盘出现，令价格小幅回升，企稳在6.6901左右。
时值中国十一长假期，金融市场休市，境内人民币市场并无交易。海外市场则波澜起伏，包括英镑创下35年新低、德意志银行股票继续下跌、油价回升、美国加息预期重燃等，这些都令美元走强。
“中国市场放假，并不意味着给CNH站岗的人放假。”境外市场的银行外汇交易员称。
他表示，原油价格的回升，令美元在年底前加息几乎成为必然，从而加大对人民币的贬值压力。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，如果美国经济数据继续表现稳健，那么他对年底前升息“没有意见”，不过采取任何行动之前需要看到通胀上升。
“压力虽有，但不确定人民币就一定贬，此前做空人民币的洋韭菜，都被割得差不多了。”他也称。
香港市场的人民币短段利率表现持稳，财资公会周三公布的一天期CNH HIBOR持稳于1.2915%；人民币无本金交割远期仍呈现贬值预期，目前一年期 目前报6.8425。（完） (记者 毕晓雯；; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。