离岸人民币：CNH趋弱一度跌向6.70，但买力及时出现令价格回升

路透香港10月5日 - 受美元走强带动，离岸人民币 CNH=D3周三在香港交易时段一度跌至6.6979，但随后有明显买盘出现，令价格小幅回升，企稳在6.6901左右。

时值中国十一长假期，金融市场休市，境内人民币市场并无交易。海外市场则波澜起伏，包括英镑创下35年新低、德意志银行股票继续下跌、油价回升、美国加息预期重燃等，这些都令美元走强。

“中国市场放假，并不意味着给CNH站岗的人放假。”境外市场的银行外汇交易员称。

他表示，原油价格的回升，令美元在年底前加息几乎成为必然，从而加大对人民币的贬值压力。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，如果美国经济数据继续表现稳健，那么他对年底前升息“没有意见”，不过采取任何行动之前需要看到通胀上升。

“压力虽有，但不确定人民币就一定贬，此前做空人民币的洋韭菜，都被割得差不多了。”他也称。