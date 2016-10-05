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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 16:06 BJT

《全球汇市》欧元普遍上扬，兑英镑升至五年高点

美元指数 跌0.15%至96.038，周二曾涨至8月9日以来最高的96.442。美元兑日圆
JPY=小幅跌至102.77日圆，周二涨至三周高位102.965日圆，为连续第六天上涨。
    
    同时，英镑兑美元 跌破1.27美元，为30多年来首见，因外界担忧英国脱欧或将
困难重重，并对经济发展不利。    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1215  1.1202  +0.12  +3.27  1.0860
    美元/日圆            102.78  102.88  -0.10 -14.56  120.30
    欧元/日圆         115.27  115.23  +0.03 -11.65  130.47
    美元/瑞郎            0.9772  0.9783  -0.11  -2.46  1.0018
    英镑/美元            1.2718  1.2726  -0.06 -13.71  1.4738
    美元/加元            1.3176  1.3191  -0.11  -4.79  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6897  6.6934  -0.06  +1.85  6.5680
    澳元/美元            0.7619  0.7619  +0.00  +4.73  0.7275
    新西兰元/美元        0.7187  0.7208  -0.29  +5.30  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0960  1.0969  -0.08  +0.68  1.0886
    欧元/英镑         0.8816  0.8799  +0.19 +19.67  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6257  9.6341  -0.09  +4.96  9.1705
    美元/挪威克朗        8.0105  8.0073  +0.04  -9.38  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 王洋/张涛/蔡美珍/王琛/艾茂林/于春红/高琦)

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