《全球汇市》欧元普遍上扬，兑英镑升至五年高点

美元指数 跌0.15%至96.038，周二曾涨至8月9日以来最高的96.442。美元兑日圆 JPY=小幅跌至102.77日圆，周二涨至三周高位102.965日圆，为连续第六天上涨。 同时，英镑兑美元 跌破1.27美元，为30多年来首见，因外界担忧英国脱欧或将 困难重重，并对经济发展不利。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1215 1.1202 +0.12 +3.27 1.0860 美元/日圆 102.78 102.88 -0.10 -14.56 120.30 欧元/日圆 115.27 115.23 +0.03 -11.65 130.47 美元/瑞郎 0.9772 0.9783 -0.11 -2.46 1.0018 英镑/美元 1.2718 1.2726 -0.06 -13.71 1.4738 美元/加元 1.3176 1.3191 -0.11 -4.79 1.3839 美元/离岸人民币 6.6897 6.6934 -0.06 +1.85 6.5680 澳元/美元 0.7619 0.7619 +0.00 +4.73 0.7275 新西兰元/美元 0.7187 0.7208 -0.29 +5.30 0.6825 欧元/瑞郎 1.0960 1.0969 -0.08 +0.68 1.0886 欧元/英镑 0.8816 0.8799 +0.19 +19.67 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.6257 9.6341 -0.09 +4.96 9.1705 美元/挪威克朗 8.0105 8.0073 +0.04 -9.38 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王洋/张涛/蔡美珍/王琛/艾茂林/于春红/高琦)