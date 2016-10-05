路透基点：中国环球租赁贷款案吸引到14家银行参与--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国环球租 赁有限公司一笔10亿元人民币(1.5亿美元)三年期境内贷款，已有14家银 行承诺参与。目前借款人正静候一家中资银行的最终大额贷款承诺审批。 来自中国内地，台湾和印度的银行作出的贷款承诺已经超出最初目标 ，中国环球租赁将有可能增加贷款规模。银团贷款预期会很快结案。 中国信托商业银行和马来亚银行是本次贷款的牵头行兼簿记行，平均 期限为2.545年。最高综合收益是中国人民银行贷款基准利率的104%，其 中包括利率与中国人民银行贷款基准利率持平。 所筹资金将用于运营资本。 根据汤森路透数据，中国环球租赁2015年10月曾签署一笔1.2亿美元 三年定期贷款，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点。中 银(香港)、中信银行(国际)、创兴银行、中国信托商业银行和上海浦东发 展银行为牵头行兼簿记行。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。