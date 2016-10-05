路透基点：中国环球租赁贷款案吸引到14家银行参与--TRLPC

路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国环球租 赁有限公司一笔10亿元人民币(1.5亿美元)三年期境内贷款，已有14家银 行承诺参与。目前借款人正静候一家中资银行的最终大额贷款承诺审批。 来自中国内地，台湾和印度的银行作出的贷款承诺已经超出最初目标 ，中国环球租赁将有可能增加贷款规模。银团贷款预期会很快结案。 中国信托商业银行和马来亚银行是本次贷款的牵头行兼簿记行，平均 期限为2.545年。最高综合收益是中国人民银行贷款基准利率的104%，其 中包括利率与中国人民银行贷款基准利率持平。 所筹资金将用于运营资本。 根据汤森路透数据，中国环球租赁2015年10月曾签署一笔1.2亿美元 三年定期贷款，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点。中 银(香港)、中信银行(国际)、创兴银行、中国信托商业银行和上海浦东发 展银行为牵头行兼簿记行。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张涛)