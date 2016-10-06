台湾已公布经济指标--2016/10/6

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 *商品出口(y/y) 8月 +1.0% +1.2% 10/7 +3.2% *商品进口(y/y) 8月 -0.8% -0.2% 10/7 +8.3% 外销订单(y/y) 8月 +8.3% -3.4% 10/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 171.3 200.4 r 11/21 -- 国际收支(亿美元) 第二季 31.5 38.5 11/21 -- M2货币总计数(y/y) 8月 +4.51% +4.70% 10/24 -- 季调失业率 8月 3.95% 3.96% 10/24 -- 工业生产指数(y/y) 8月 +7.74% -0.36% r 10/24 -- *外汇存底(亿美元) 9月底 4,367.26 4,358.62 11/4 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 9月 +0.33% +0.57% 11/8 -- ) 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.70% +0.69% -- -- (Q2统计值 (Q2初值) ) 重贴现率(%) 9月29日 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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