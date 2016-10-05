欧洲汇市：英镑兑美元跌破1.27，再创31年低点

英镑兑美元 盘初触及1.2686的31年低点，随后回升至1.2720，日内大致持平。英镑兑欧元 一度下跌0.4%至0.8831，随后扳回一部分跌幅。

“英镑终于对突出的、冗长的英国退欧不确定性做出了反应，尽管英国经济展现出了韧性，以及英国有望推出重大的财政刺激措施，”独立研究机构Amplifying Global FX Capital高管Greg Gibbs说。

“前景仍偏空，不过跟风卖出有风险。”

本周英国建筑业和制造业PMI数据均好于预期，但几乎未能让英镑人气转强。

据金融行业组织TheCityUK周二所发布的报告，倘若英国进行硬脱欧(hard Brexit)的话，则该国金融业可能损失高达380亿英镑(483.4亿美元)收入。

法国农业信贷银行分析师在一份报告中称：“英国PMI数据不太可能改变整个态势。”(完)

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