路透基点：美光用于收购华亚科技股权的800亿台币贷款已结案--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在美国纳斯达克上市的芯片(晶片)生产商美光(Micron Technology)的800亿台币(25亿美元)五年期贷款已结案，该笔贷款用以支持其以40亿美元收购尚未持有的华亚科技(Inotera Memories)股权。华亚科技是在台湾上市的电脑记忆体晶片企业。
最初的牵头行兼簿记行为台湾银行、彰化商业银行、东方汇理银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行、合作金库银行和元大商业银行。其中台湾银行担任额度代理行，兆丰国际商业银行任担保品控管行，台湾中小企业银行任文件准备行。
在一般联贷阶段，中国信托商业银行取代第一商业银行，成为牵头行兼簿记行之一。第一商业银行目前为协办行。
该笔贷款吸引到16家银行参与，最终的承诺贷款额度将会低于最初做出的总计1,100亿台币的规模。签约日定于10月11日。
贷款利率较三个月或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码205个基点，前端费32个基点。
截止2015年12月，美光持有华亚科技约33%的股权，当时两家公司同意美光收购华亚科技股权，交易价值约为32亿美元现金净额加债务。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。