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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 16:46 BJT

路透基点：美光用于收购华亚科技股权的800亿台币贷款已结案--TRLPC

路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在美国纳斯达克上市的芯片(晶片)生产商美光(Micron Technology)的800亿台币(25亿美元)五年期贷款已结案，该笔贷款用以支持其以40亿美元收购尚未持有的华亚科技(Inotera Memories)股权。华亚科技是在台湾上市的电脑记忆体晶片企业。

最初的牵头行兼簿记行为台湾银行、彰化商业银行、东方汇理银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行、合作金库银行和元大商业银行。其中台湾银行担任额度代理行，兆丰国际商业银行任担保品控管行，台湾中小企业银行任文件准备行。

在一般联贷阶段，中国信托商业银行取代第一商业银行，成为牵头行兼簿记行之一。第一商业银行目前为协办行。

该笔贷款吸引到16家银行参与，最终的承诺贷款额度将会低于最初做出的总计1,100亿台币的规模。签约日定于10月11日。

贷款利率较三个月或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码205个基点，前端费32个基点。

截止2015年12月，美光持有华亚科技约33%的股权，当时两家公司同意美光收购华亚科技股权，交易价值约为32亿美元现金净额加债务。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)

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