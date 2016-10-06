台湾经济指标预测--10月6日至11月21日

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
以下为台湾近期预定公布的经济数据 * 10月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *10/7 1600 出口 9月 +3.2% +1.0% * 10月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/20 1600 外销订单 9月 -- +8.3% 年变动率 * 10月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/24 0830 季调失业率 9月 -- 3.95% 10/24 1620 M2年增率 9月 -- +4.51% 10/24 1600 工业生产指数 9月 -- +7.74% * 10月31日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *11/4 1620 外汇存底 10月 -- 4,367.26亿美元 * 11月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *11/8 0830 消费者物价指 10月 -- +0.33% 数(CPI) * 11月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差171.3亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 0830 经济成长率 第三季 -- +0.70% (初值) (第二季统计值) -- 1700(预) 重贴现率 第四季 -- 1.375% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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