欧元债市：公债收益率攀升至两周高位，受ECB计划缩减购债报导的带动

“我对市场反应感到意外，但确实仅仅是有关ECB可能在某天讨论缩减购债的传闻就让市场不安，”ING利率分析师Benjamin Schroeder说道，“如果你推出了QE项目，那么你难道不应该在一开始就想好之后怎么退出吗。”

欧元区公债收益率连续第二天急速上升，指标10年期德债收益率触及负0.040%的两周高点，过去两个交易日的升幅总计达到6个基点。

ECB官员近几周的言论表明，他们并不急于解决符合QE标准的债券数量稀缺的问题，或是延长QE时间，这都加深了市场的揣测，即ECB政策行动可能正接近其效能的极限。

“本质上讲，没有缩减购债的理由，因为欧元区通胀率还远未达到央行设定的目标，”安本资产管理的投资经理Patrick O'Donnel表示，“若有减少购债的理由，那就是因为政策没有效果，或是政策的负效应超过了正效应。”

欧元区其他国家的10年期公债收益率普遍上升3-6个基点，荷兰、芬兰、西班牙和意大利的公债收益率也都触及两周左右的高点。

德国将在今日稍晚发行40亿欧元的10年期公债。（完）

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