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市场报道 | 2016年 10月 5日 星期三 16:50 BJT

全球贵金属：10月4日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓下降0.04%

路透10月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一持平，
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下降0.04%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期        变动     增减
    SPDR      30,477,603.6  10月4日  30,477,603.6   10月3日         0.0   0.00%
    iShares  362,191,234.3  10月4日 362,340,063.9   10月3日  -148,829.6  -0.04%(完)
   
       
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    
    

 (编译 王兴亚；审校 王洋)

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