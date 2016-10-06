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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：10月6日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月6日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,590.50亿台币。
    
    紧缩因素：
    --央行料将发行定存单。
    
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    本提存期：
              
    --央行存单到期 4兆(万亿)7,730.80亿台币。   
           10/07                2,536亿台币
           10/08                  150亿台币
           10/10             3,004.50亿台币
           10/11             3,708.80亿台币
           10/12                2,028亿台币
           10/13               882.50亿台币
           10/14                   40亿台币
           10/17                6,320亿台币
           10/18             2,759.50亿台币
           10/19             3,950.50亿台币
           10/20                3,232亿台币
           10/21                1,636亿台币
           10/24                3,180亿台币
           10/25                   30亿台币
           10/26                   25亿台币
           10/27                5,409亿台币
           10/28                  637亿台币
           10/31             3,751.50亿台币
           11/02            *1,883.50亿台币
           11/03             2,541.50亿台币
           11/04                   25亿台币
   
  注*：表新增。
    
    --公债还本与付息共535.181725亿台币。     
         10/15     102甲11期3息          3.75亿台币 
         10/15     103甲15期2息      4.306725亿台币 
         10/15     104甲13期1息         4.375亿台币 
         10/19      90甲7期15息          17.5亿台币 
         10/19      90甲7期本金           500亿台币 
         10/26     104甲14期1息          5.25亿台币 
    --国库券还本与付息共300亿台币。  
    10/13：财105-1期273天期国库券到期还本付息合计300亿台币。   
    
    --上市大型公司现金股利发放时程：
    10/07：鸿海 发放625.53亿台币现金股利。                  
      
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --10/13：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，12日标售。
    --10/18：财政部发行105甲12期公债，天期为2年期，暂定金额为300亿台币，13日标售。
    --10/25：财政部发行105甲13期公债，天期为5年期，暂定金额为300亿台币，20日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)        

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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