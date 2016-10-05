更新版 1-台湾货币市场：市场资金宽松拆款利率续跌，短票及RP利率止跌走稳

* 整体资金尚属宽松，拆款利率续跌 * 银行一周拆款利率跌至0.23-0.25% * 短票利率持稳，短线料将维持目前水准 * RP市场资金充沛，利率无大变化 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北10月5日 - 台湾银行间拆款利率周三持续下滑。资金调度人士指出，今天整体市场资金尚属宽松 ，惟分配略显不均，有拆款需求者仍相当多，利率则进一步走低；今天银行一周拆款利率大都落在0.23-0.25% ，低于昨日的0.26%。 他们表示，今天只有一家大型银行提供拆款资金，但因市场资金偏多，拆给银行利率续呈下滑走势；惟在 对票券商方面，利率变化则不大，一大型银行一周利率仍开在0.30%，其余行库大都开在0.28-0.29%。 〞今天我们拆款有开门，票券商一周开在0.30%，但他们的拆款需求不算多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天拆款以到期续做为主，利率没有开太低，〞听说有人今天一周开在0.23 -0.24%，可是我没有做那么低啦，因为瞬间掉那么多有点失落感。〞 两位票券商资调人员亦称，今天市场资金相当充裕，一周拆款利率大都拆在0.28-0.29%，惟近日在调整资 金结构，即多卖票、少拆款，因而对拆款需求较小。 本地时间 17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.371 31.347 台湾加权股价指数<.TWII 9,272.28 9,287.77 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.200% 0.178-0.220% --一周拆款利率区间 0.175-0.330% 0.178-0.320% --两周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.180-0.340% **短票利率大致持稳** 短票方面，票券商交易员指出，今天资金相当充裕，利率则没有太大变化，维持于昨日水准。 他们并称，随央行9月底停止降息，且预估明年第一季前央行进一步降息机率不大，料短票利率将持稳在 目前水准。 〞差不多了啦，利率就这附近了，除非钱太多消不掉。〞一大型票券商交易员说。 今日30天自保短票卖断利率大致持稳，主要承作在0.31-0.32%，少数在0.33%；上日亦在0.31-0.32%，少 数成交于0.30%及0.33%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.327%，区间为0.30-0.35%%，成交金额为109 .47亿台币；前日加权平均利率亦为0.327%，区间在0.30-0.37%，成交金额为128.14亿台币。 台湾央行周三发行1,107.50亿台币定存单，与今日定期存单到期金额1,414.5亿台币相较，存单到期余额 减307亿台币。 本周到期央行定存单共1兆2,526亿台币，余日分别为：周四1,590.50亿及周五2,536亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为109亿台币，累计超额准备120亿台币、加计前期1%的超额准备 为1,360亿台币。 **债券RP利率无大变化** 债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均指出，今天市场资金相当充裕，投信和寿险都有钱， 惟利率无太大变化。 〞钱很多啊，好像大家都有钱耶，利率都跟昨天一样。〞一位大型票券商交易员说。 一大型证券商交易员亦称，今天市场资金〞一般般〞，投信基金有丢出需求，利率亦大变化。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.29%，上日在 0.28%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，上日亦在此水准；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%， 上日在0.34%，另跨月在0.35%。 大型票券商与金融机构承作利率维持于上日水准。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%，上日亦同； 短天期公司债附买回利率同于上日水准，主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0 .32%，与上日水准相同(完) (审校 董永年)