版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 17:27 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶飙升至一周半高位，得益于油价上涨和日圆下跌

油价周三上涨，之前一项报告显示美国原油库存或连续第五周下降，不过原油期货仍保持在接近50美元。许多交易员认为50美元是原油目前的公允价格。

美元/日圆 亚洲尾盘小跌至102.86日圆，上日升至三周高点102.965。

“TOCOM期胶明天或许进一步上涨，但在日本周末三日连续假期之前，投资人可能了结获利，”他表示。

中国市场仍因国庆假期而休市。日本市场周一将因公众假期而休市。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约11月期胶 最新报每公斤143.1美分，上涨3.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐