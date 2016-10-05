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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 18:08 BJT

东南亚股市：经济和政治疑虑打压菲律宾股市跌逾1%，印尼股市亦下跌

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   373.72    -1.62   -0.43  +12.29   332.82
    新加坡                     2881.79    -2.85   -0.10   -0.03  2882.73
    马来西亚                  1662.92     1.67   +0.10   -1.75  1692.51
    泰国                      1509.92     0.14   +0.01  +17.23  1288.02
    印尼                      5420.65   -51.67   -0.94  +18.02  4593.01
    菲律宾                     7639.79   -79.45   -1.03   +9.89  6952.08
    越南                        687.04     2.84   +0.42  +18.65   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 艾茂林)

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