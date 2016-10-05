版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 18:28 BJT

《汇市简讯》日本企业多项潜在并购案，可能打压日圆兑美元走势

1011GMT

* 美元/日圆稍早突破103.00障碍，并未激起多少反应

* 随后在103.00上方进一步攀升，触发少量停止单

* 日本出口商重返市场，有可能抑制涨幅

* 远至云区顶部103.25的技术面阻力构成压力

* 朝日集团计划以逾5,000亿日圆收购SABMiller在东欧五国的啤酒业务

* 日本保险商--损保控股(Sompo Holdings)可能以约63亿美元买下美国意外险公司Endurance Specialty Holdings

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐