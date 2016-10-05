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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 19:07 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货录得一周来最大跌幅，追随豆油的跌势

路透吉隆坡10月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，录得一周来最大跌幅，追随豆油的跌势，因市场预期出口将下降。

指标棕榈油12月期货 跌1.7%，收报每吨2,556马币。

盘中曾跌至9月15日以来的低位2,554马币，为连续第二日下跌。

交易量为58,119口，高于去年日均量44,600口。

“今天市场跟随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的跌势，而且受到了技术性区间交投的影响，棕榈油在等待新的指引，”一位吉隆坡的交易员说。

另一位交易员表示，大豆因为市场预期丰收而下跌，还有交易员预测未来几个月棕榈油出口将下滑，库存因此会上升。

CBOT 12月豆油期货 下跌0.9%。

船货验证机构的数据显示，9月马来西亚棕榈油出口下降15-16%，因中国和印度的需求下降。

今年最后一个季度需求可能会放缓，因届时北半球气温下降会使棕榈油凝固，买家会转向豆油。

下周一马来西亚棕榈油局将公布9月数据。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油目标位仍在9月14日低点2,547马币。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)

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