马来西亚期市：棕榈油期货录得一周来最大跌幅，追随豆油的跌势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡10月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，录得一周来最大跌幅，追随豆油的跌势，因市场预期出口将下降。
指标棕榈油12月期货 跌1.7%，收报每吨2,556马币。
盘中曾跌至9月15日以来的低位2,554马币，为连续第二日下跌。
交易量为58,119口，高于去年日均量44,600口。
“今天市场跟随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的跌势，而且受到了技术性区间交投的影响，棕榈油在等待新的指引，”一位吉隆坡的交易员说。
另一位交易员表示，大豆因为市场预期丰收而下跌，还有交易员预测未来几个月棕榈油出口将下滑，库存因此会上升。
CBOT 12月豆油期货 下跌0.9%。
船货验证机构的数据显示，9月马来西亚棕榈油出口下降15-16%，因中国和印度的需求下降。
今年最后一个季度需求可能会放缓，因届时北半球气温下降会使棕榈油凝固，买家会转向豆油。
下周一马来西亚棕榈油局将公布9月数据。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油目标位仍在9月14日低点2,547马币。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。