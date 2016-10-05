国际油市：亚洲柴油裂解价差跳涨至三个月高位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月5日 - 交易商称，亚洲柴油裂解价差周三跳涨至三个月高位，因原油价格上涨，且亚洲炼厂进行设备检修抑制了供应。
他们称，日本、中东和台湾有几家炼厂在进行设备检修。
印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)称，该公司的Cilacap炼厂今日午后发生火情，但被扑灭。
该公司炼厂主管Rachmad Hardadi对路透表示，火情是在设备检修期间发生的，一只被清空的沥青罐可能因为温度过高而着火。
Hardadi说，但火灾没有扩散，没有影响该炼厂的正常运作。
航煤和柴油的供应依然充裕。
新加坡现货市场达成三笔柴油交易，两笔航煤交易。
兴隆从Ocean Energy买入15万桶、船期为10月24-28日的含硫500ppm的柴油，价格为较10月18-24日新加坡平均报价每桶贴水0.3美元。
兴隆从托克买入15万桶、船期为10月26-30日的含硫500ppm的柴油，价格为较10月24-28日新加坡平均报价每桶贴水0.25美元。
BP向维多出售19.5万桶、船期为10月20-24日含硫10ppm 的柴油，价格为较10月17-21日新加坡平均报价每桶升水0.4美元。
兴隆从维多购入15万桶航煤，船期为10月20-24日，价格为较10月19-25日新加坡平均报价每桶贴水0.6美元。
兴隆向BP出售10万桶航煤，船期为10月31日至11月4日，价格为每桶60.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
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