国际油市：亚洲柴油裂解价差跳涨至三个月高位

路透新加坡10月5日 - 交易商称，亚洲柴油裂解价差周三跳涨至三个月高位，因原油价格上涨，且亚洲炼厂进行设备检修抑制了供应。

他们称，日本、中东和台湾有几家炼厂在进行设备检修。

印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)称，该公司的Cilacap炼厂今日午后发生火情，但被扑灭。

该公司炼厂主管Rachmad Hardadi对路透表示，火情是在设备检修期间发生的，一只被清空的沥青罐可能因为温度过高而着火。

Hardadi说，但火灾没有扩散，没有影响该炼厂的正常运作。

航煤和柴油的供应依然充裕。

新加坡现货市场达成三笔柴油交易，两笔航煤交易。

兴隆从Ocean Energy买入15万桶、船期为10月24-28日的含硫500ppm的柴油，价格为较10月18-24日新加坡平均报价每桶贴水0.3美元。

兴隆从托克买入15万桶、船期为10月26-30日的含硫500ppm的柴油，价格为较10月24-28日新加坡平均报价每桶贴水0.25美元。

BP向维多出售19.5万桶、船期为10月20-24日含硫10ppm 的柴油，价格为较10月17-21日新加坡平均报价每桶升水0.4美元。

兴隆从维多购入15万桶航煤，船期为10月20-24日，价格为较10月19-25日新加坡平均报价每桶贴水0.6美元。

兴隆向BP出售10万桶航煤，船期为10月31日至11月4日，价格为每桶60.50美元。(完)

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