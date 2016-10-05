国际油市：亚洲燃料油跨月正价差走阔，裂解价差则反弹

路透新加坡10月5日 - 亚洲燃料油市场周三涨跌互现，380-cst燃料油的近月跨月价差下滑至逾一个月最阔水平，燃料油较迪拜原油的裂解价差则收复周二失地，尽管原油价格上涨。

380-cst燃料油10月/11月价差 下滑0.5美元，至较新加坡报价每吨贴水0.75美元，为8月15日以来幅度最深的正价差。

一些交易员将380-cst燃料油市场结构的疲弱归咎于近期的供应前景较前几个月有所改善，而另一些交易员指出，虽然供应面改善，但仍低于年均水平。

据汤森路透供应链和大宗商品研究的估算，11月将运抵东亚的西方燃料油初步估计有180-200万吨，11月全月的到岸燃料油数量初步估计将持平于10月的380-400万吨。

今年初以来，运抵亚洲的西方燃料油月均有410万吨。

180-cst燃料油裂解价差 终止六连跌，收复了周二的大部分失地，较迪拜原油裂解价差缩窄0.6美元至每桶负5.02美元。

实货市场方面，普氏窗口无现货交易达成，业内消息人士称，有意愿的买家数与卖家数之比为3：1。(完)

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