国际油市：亚洲燃料油跨月正价差走阔，裂解价差则反弹

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月5日 - 亚洲燃料油市场周三涨跌互现，380-cst燃料油的近月跨月价差下滑至逾一个月最阔水平，燃料油较迪拜原油的裂解价差则收复周二失地，尽管原油价格上涨。
380-cst燃料油10月/11月价差 下滑0.5美元，至较新加坡报价每吨贴水0.75美元，为8月15日以来幅度最深的正价差。
一些交易员将380-cst燃料油市场结构的疲弱归咎于近期的供应前景较前几个月有所改善，而另一些交易员指出，虽然供应面改善，但仍低于年均水平。
据汤森路透供应链和大宗商品研究的估算，11月将运抵东亚的西方燃料油初步估计有180-200万吨，11月全月的到岸燃料油数量初步估计将持平于10月的380-400万吨。
今年初以来，运抵亚洲的西方燃料油月均有410万吨。
180-cst燃料油裂解价差 终止六连跌，收复了周二的大部分失地，较迪拜原油裂解价差缩窄0.6美元至每桶负5.02美元。
实货市场方面，普氏窗口无现货交易达成，业内消息人士称，有意愿的买家数与卖家数之比为3：1。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
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