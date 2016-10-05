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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 21:32 BJT

美国热股：日本损保将收购意外险公司Endurance Specialty

路透10月5日 - 日本损保控股 称，将以63亿美元收购美国意外险公司Endurance Specialty 。

Endurance Specialty股价周三盘初上涨逾4%，周二收报87.87美元。(完) (编译 白云; 审校 王洋)

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