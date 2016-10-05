国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高位，汽油裂解价差位于三日高点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三升至四日高位每吨40.83美元，汽油裂解价差也处在三日高位每桶8.01美元，呼应了欧洲市场强劲的人气，之前有炼化装置维护且出现来自尼日利亚的汽油需求。
欧洲炼厂乐见年末的获利能有提振。
在韩国，交易员表示SK Energy入市求购11月下半月装运的石脑油，但结果不详。
石化厂商对11月下半月船货的需求总体上不旺。
壳牌表示其乙烯裂解装置预计在未来几周内复产。
该装置上周因故障关闭，其乙烯年产能为逾90万吨。
9月29日壳牌曾因此宣布基础化学品供应遭遇不可抗力。
“裂解装置的关闭对市场人气构成了一定的影响，因其使用石脑油作为原料之一，”一位在新加坡的交易员说。
印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)称，该公司的Cilacap炼厂今日午后发生火情，但被扑灭。
该公司炼厂主管Rachmad Hardadi对路透表示，火情是在设备检修期间发生的，一只被清空的沥青罐可能因为温度过高而着火。
北塔米纳是亚洲最大的汽油进口商。
新加坡现货市场有四笔交易达成，其中三笔是汽油，一笔是石脑油。
壳牌恢复购买，以每桶61.80美元从中石油买入一艘船期为10月30--11月3日的船货。
不过其以每吨431美元向Socar出售一艘12月上半月的石脑油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
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