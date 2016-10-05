国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高位，汽油裂解价差位于三日高点

路透新加坡10月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三升至四日高位每吨40.83美元，汽油裂解价差也处在三日高位每桶8.01美元，呼应了欧洲市场强劲的人气，之前有炼化装置维护且出现来自尼日利亚的汽油需求。

欧洲炼厂乐见年末的获利能有提振。

在韩国，交易员表示SK Energy入市求购11月下半月装运的石脑油，但结果不详。

石化厂商对11月下半月船货的需求总体上不旺。

壳牌表示其乙烯裂解装置预计在未来几周内复产。

该装置上周因故障关闭，其乙烯年产能为逾90万吨。

9月29日壳牌曾因此宣布基础化学品供应遭遇不可抗力。

“裂解装置的关闭对市场人气构成了一定的影响，因其使用石脑油作为原料之一，”一位在新加坡的交易员说。

印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)称，该公司的Cilacap炼厂今日午后发生火情，但被扑灭。

该公司炼厂主管Rachmad Hardadi对路透表示，火情是在设备检修期间发生的，一只被清空的沥青罐可能因为温度过高而着火。

北塔米纳是亚洲最大的汽油进口商。

新加坡现货市场有四笔交易达成，其中三笔是汽油，一笔是石脑油。

壳牌恢复购买，以每桶61.80美元从中石油买入一艘船期为10月30--11月3日的船货。

不过其以每吨431美元向Socar出售一艘12月上半月的石脑油船货。(完)

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