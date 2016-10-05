全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，受海岬型船运价格改善扶助

路透10月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上升，受海岬型船运价格改善的扶助。之前乾散货运价指数曾连跌七日。

整体乾散货运价指数 上升9点，或1.05%，至869点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨42点，或2.13%，报2,012点。海岬型船舶日均获利上升393美元，报12,773美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑6点至699点。日均获利减少45美元，报5,602美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。