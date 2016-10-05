版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 01:44 BJT

金属期市：期铜连续第二日下跌，因美元上涨

* 在美国服务业数据公布后，美元缩减跌幅

* 中国假期令铜市交投疏落

路透伦敦10月5日 - 伦敦期铜周三连续第二日下跌，因良好的美国服务业数据提振美元，美元本周坚挺，持续向基本金属施压。

分析师称，本周中国黄金周假期，市场交投偏淡，令基本金属市场容易受到汇率走势和对全球经济的担忧影响。

期铜本周大跌80美元，9月月线升幅超过5%，为2015年2月来最大月升幅。

伦敦金属交易所三个月期铜 收报每吨4,800美元，下跌0.1%，盘中触及仅逾一周低位4,773美元，过去两日累计下滑1%。

“中国黄金周期假，人们在渡假，令铜市成交量受到影响，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说，“市场缓慢地走低。”

美元周三处于较高的水准，在美国数据公布后缩减稍早的跌幅。本周初公布的美国制造业数据强劲，带动美元上涨。

铜价在4,730-4,745美元区域附近仍有强劲支撑，这包括100日和200日移动均线切入位，中国金属需求预料进入第四季也将稳步改善。

三个月期铅 收低1.45%，报2,045美元。期锌 收跌1.6%，报2,343美元。

期铝 收涨0.4%，报1,675.50美元，期锡收平在19,875美元。期镍收平在每吨10,080美元。(完) 　　

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐