金属期市：期铜连续第二日下跌，因美元上涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 在美国服务业数据公布后，美元缩减跌幅
* 中国假期令铜市交投疏落
路透伦敦10月5日 - 伦敦期铜周三连续第二日下跌，因良好的美国服务业数据提振美元，美元本周坚挺，持续向基本金属施压。
分析师称，本周中国黄金周假期，市场交投偏淡，令基本金属市场容易受到汇率走势和对全球经济的担忧影响。
期铜本周大跌80美元，9月月线升幅超过5%，为2015年2月来最大月升幅。
伦敦金属交易所三个月期铜 收报每吨4,800美元，下跌0.1%，盘中触及仅逾一周低位4,773美元，过去两日累计下滑1%。
“中国黄金周期假，人们在渡假，令铜市成交量受到影响，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说，“市场缓慢地走低。”
美元周三处于较高的水准，在美国数据公布后缩减稍早的跌幅。本周初公布的美国制造业数据强劲，带动美元上涨。
铜价在4,730-4,745美元区域附近仍有强劲支撑，这包括100日和200日移动均线切入位，中国金属需求预料进入第四季也将稳步改善。
三个月期铅 收低1.45%，报2,045美元。期锌 收跌1.6%，报2,343美元。
期铝 收涨0.4%，报1,675.50美元，期锡收平在19,875美元。期镍收平在每吨10,080美元。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。