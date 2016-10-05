欧元债市：公债收益率上升，续受欧洲央行可能缩减购债的传闻影响

路透伦敦10月5日 - 多数欧元区公债收益率(殖利率)周三急升，因有关欧洲央行最终结束购债计划前，将缩减购债规模的报导，令投资者不安。

彭博周二报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。彭博报导称消息来源为欧元区成员国央行的官员，但没有透露姓名。

不过欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen周二在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。

欧洲央行的购债计划是在明年3月到期，许多分析师预计，鉴于通胀仍低，欧洲央行会把该计划延长。

“我对市场反应感到意外，但确实仅仅是有关ECB可能在某天讨论缩减购债的传闻就让市场不安，”ING利率分析师Benjamin Schroeder说道，“如果你推出了QE项目，肯定从一开始就得考虑将来如何退出。”

欧元区公债收益率周三上升8-12个基点不等，南欧国家公债收益率升势较大。

路透数据显示，意大利10年期公债 收益率升至1.38%，为6月底来最高。指标10年期德债 收益率上升超过8个基点，触及零，为两周来首次。

欧元区国家公债收益率攀升，带动美国和日本公债收益率上涨。欧元扩大升幅。(完)

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