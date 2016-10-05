南非汇市：兰特/美元上升，投资者对欧洲央行将缩减购债计划的臆测消散

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透约翰内斯堡10月5日 - 南非兰特兑美元周三上涨，投资者没有对国内因素作出反应，他们押注欧洲央行将推迟缩减购债计划的行动。
1519 GMT，兰特兑美元 上升0.87%，报13.7100兰特。调查显示9月南非企业信心疲弱，但该报告没有对兰特造成影响。
“在周三欧洲交易日盘初，兰特反弹，因在欧洲央行新闻官称，上次欧洲央行会议(决策者)没有讨论过缩减购债计划后，市场对欧洲央行将缩少购债规模的臆测消散，”NKC African Economics分析师Gerrit van Rooyen向路透表示。
在好于预期的美国数据公布后，兰特缩减部份涨幅，但在午后交易中重拾涨势。(完)
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