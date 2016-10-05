南非汇市：兰特/美元上升，投资者对欧洲央行将缩减购债计划的臆测消散

路透约翰内斯堡10月5日 - 南非兰特兑美元周三上涨，投资者没有对国内因素作出反应，他们押注欧洲央行将推迟缩减购债计划的行动。

1519 GMT，兰特兑美元 上升0.87%，报13.7100兰特。调查显示9月南非企业信心疲弱，但该报告没有对兰特造成影响。

“在周三欧洲交易日盘初，兰特反弹，因在欧洲央行新闻官称，上次欧洲央行会议(决策者)没有讨论过缩减购债计划后，市场对欧洲央行将缩少购债规模的臆测消散，”NKC African Economics分析师Gerrit van Rooyen向路透表示。