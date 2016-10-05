芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，结束之前三天涨势

路透芝加哥10月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，结束之前三天涨势，交易商表示，因预计美国玉米产量将高于之前将创纪录高位的预估规模。

现货玉米市场下跌，向期货市场施压。

小麦市场上涨，缓解部份玉米期货压力。

民间分析公司Informa Economics预计，2016年美国玉米产量为152.15亿蒲式耳，这是基于平均单产为每英亩174.5蒲式耳来计算。

分析师预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国玉米160-210万吨。

CBOT-12月玉米期货 收跌1/2美分，报每蒲式耳3.47-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为189,393口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)