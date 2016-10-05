芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，结束之前三天涨势

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥10月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，结束之前三天涨势，交易商表示，因预计美国玉米产量将高于之前将创纪录高位的预估规模。
现货玉米市场下跌，向期货市场施压。
小麦市场上涨，缓解部份玉米期货压力。
民间分析公司Informa Economics预计，2016年美国玉米产量为152.15亿蒲式耳，这是基于平均单产为每英亩174.5蒲式耳来计算。
分析师预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国玉米160-210万吨。
CBOT-12月玉米期货 收跌1/2美分，报每蒲式耳3.47-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为189,393口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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