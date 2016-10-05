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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 06:17 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元基本持平，欧元随欧元区公债收益率攀升

(新增文末报价表格)
    * 美元基本持平，美国服务业数据抵销民间就业报告带来的压力
    * 欧元区公债收益率上涨，续受欧洲央行可能缩减购债的报导影响
    * 英镑跌穿1.27美元触及31年低位后反弹

    路透纽约10月5日 - 美元兑一篮子货币周三几无变动，令人鼓舞的美国服务业数据被弱于预期的民间就业
报告所抵销，欧元全面上涨，和欧元区公债收益率一起攀升。
    
    分析师表示，9月美国服务业以11个月以来最快速度扩张，巩固美国经济稳步扩张的观点，为美联储今年
稍晚升息提供依据。
    
    周三供应管理协会(ISM)公布美国服务业PMI数据强劲，在本周稍早，克利夫兰联储总裁梅斯特和里奇蒙联
储总裁拉克尔发表了被视为鹰派的讲话。
    
    “这加强了对美联储最有可能在12月加息的观点，”Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席投资策略
师Omer Esiner说。
    
    最新的ISM美国服务业数据抵销了弱于预期的ADP民间就业报告带来的影响。民间就业服务机构ADP Employ
er Services周三表示，美国9月民间就业岗位增加15.4万个，为4月来最低。 
    
    美元在交投清淡中几无变动，因在周五1230 GMT美国政府就业报告出炉前，交易商保持谨慎。
    
    美元指数 基本持平在96.101，周二曾升至8月9日来最高96.442。
    
    美元兑日圆 徘徊在四周峰值附近的水准，最新升0.7%，报103.56日圆。
    
    
    **欧元反弹**
    
    欧元兑走势挣扎的英镑在早盘升至五年高位，兑日圆触及三周高点。
    
    多数欧元区公债收益率升至两周高位，周二彭博报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的
购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。 
    
    不过欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen周二稍晚在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没
有讨论过降低每月购债的速度。
    
    尽管如此，欧元区公债收益率上涨，两年期德债 收益率报负0.680%，此前触及一周半最低位。
    
    欧元兑英镑 盘中升至0.8843英镑，为五年来首见的水准，在纽约尾盘回落至0.8793英镑。
    
    欧元兑日圆 涨0.8%，报116.08日圆，此前触及三周最高116.14。欧元兑美元 几无变动
，报1.1212美元。
        
    “欧洲央行在考虑逐步结束购债的报导带动一些欧元买盘，特别是兑日圆，”野村汇市策略师Yujiro Got
o说。
    
    英镑兑美元 上涨0.2%，至1.2753美元，周三稍早跌穿1.27美元，为逾31年首次，因投资者担心英
国政府寻求退出欧盟对该国经济造成的潜在影响。
　                             　今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1202   1.1202   +0.00   +3.15   1.0860
    美元/日圆            103.49   102.88   +0.59  -13.97   120.30
    欧元/日圆         115.96   115.23   +0.63  -11.12   130.47
    美元/瑞郎            0.9740   0.9783   -0.44   -2.78   1.0018
    英镑/美元            1.2748   1.2726   +0.17  -13.50   1.4738
    美元/加元            1.3175   1.3191   -0.12   -4.80   1.3839
    美元/离岸人民币      6.6981   6.6934   +0.07   +1.98   6.5680
    澳元/美元            0.7622   0.7619   +0.04   +4.77   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0914   1.0969   -0.50   +0.26   1.0886
    欧元/英镑         0.8787   0.8799   -0.14  +19.28   0.7367
    新西兰元/美元        0.7166   0.7208   -0.58   +5.00   0.6825
    美元/挪威克朗        8.0159   8.0073   +0.11   -9.32   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9917   8.9723   +0.22   -6.35   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5877   8.5997   -0.14   +1.67   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.6262   9.6341   -0.08   +4.97   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 利棣儿/张荻；审校 母红/龚芳)

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