更新版 1-《全球汇市》美元基本持平，欧元随欧元区公债收益率攀升

(新增文末报价表格) * 美元基本持平，美国服务业数据抵销民间就业报告带来的压力 * 欧元区公债收益率上涨，续受欧洲央行可能缩减购债的报导影响 * 英镑跌穿1.27美元触及31年低位后反弹 路透纽约10月5日 - 美元兑一篮子货币周三几无变动，令人鼓舞的美国服务业数据被弱于预期的民间就业 报告所抵销，欧元全面上涨，和欧元区公债收益率一起攀升。 分析师表示，9月美国服务业以11个月以来最快速度扩张，巩固美国经济稳步扩张的观点，为美联储今年 稍晚升息提供依据。 周三供应管理协会(ISM)公布美国服务业PMI数据强劲，在本周稍早，克利夫兰联储总裁梅斯特和里奇蒙联 储总裁拉克尔发表了被视为鹰派的讲话。 “这加强了对美联储最有可能在12月加息的观点，”Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席投资策略 师Omer Esiner说。 最新的ISM美国服务业数据抵销了弱于预期的ADP民间就业报告带来的影响。民间就业服务机构ADP Employ er Services周三表示，美国9月民间就业岗位增加15.4万个，为4月来最低。 美元在交投清淡中几无变动，因在周五1230 GMT美国政府就业报告出炉前，交易商保持谨慎。 美元指数 基本持平在96.101，周二曾升至8月9日来最高96.442。 美元兑日圆 徘徊在四周峰值附近的水准，最新升0.7%，报103.56日圆。 **欧元反弹** 欧元兑走势挣扎的英镑在早盘升至五年高位，兑日圆触及三周高点。 多数欧元区公债收益率升至两周高位，周二彭博报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的 购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。 不过欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen周二稍晚在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没 有讨论过降低每月购债的速度。 尽管如此，欧元区公债收益率上涨，两年期德债 收益率报负0.680%，此前触及一周半最低位。 欧元兑英镑 盘中升至0.8843英镑，为五年来首见的水准，在纽约尾盘回落至0.8793英镑。 欧元兑日圆 涨0.8%，报116.08日圆，此前触及三周最高116.14。欧元兑美元 几无变动 ，报1.1212美元。 “欧洲央行在考虑逐步结束购债的报导带动一些欧元买盘，特别是兑日圆，”野村汇市策略师Yujiro Got o说。 英镑兑美元 上涨0.2%，至1.2753美元，周三稍早跌穿1.27美元，为逾31年首次，因投资者担心英 国政府寻求退出欧盟对该国经济造成的潜在影响。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1202 1.1202 +0.00 +3.15 1.0860 美元/日圆 103.49 102.88 +0.59 -13.97 120.30 欧元/日圆 115.96 115.23 +0.63 -11.12 130.47 美元/瑞郎 0.9740 0.9783 -0.44 -2.78 1.0018 英镑/美元 1.2748 1.2726 +0.17 -13.50 1.4738 美元/加元 1.3175 1.3191 -0.12 -4.80 1.3839 美元/离岸人民币 6.6981 6.6934 +0.07 +1.98 6.5680 澳元/美元 0.7622 0.7619 +0.04 +4.77 0.7275 欧元/瑞郎 1.0914 1.0969 -0.50 +0.26 1.0886 欧元/英镑 0.8787 0.8799 -0.14 +19.28 0.7367 新西兰元/美元 0.7166 0.7208 -0.58 +5.00 0.6825 美元/挪威克朗 8.0159 8.0073 +0.11 -9.32 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9917 8.9723 +0.22 -6.35 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5877 8.5997 -0.14 +1.67 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6262 9.6341 -0.08 +4.97 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 利棣儿/张荻；审校 母红/龚芳)