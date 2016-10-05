《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月5日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 106.96 +1.51 +1.43 2802644 京东 27.93 +0.44 +1.60 23669506 新浪 76.85 -2.26 -2.86 1767349 搜狐 44.68 +0.20 +0.45 111691 网易 248.13 -0.47 -0.19 631137 百度 184.11 +0.03 +0.02 1480785 台湾 台湾积体电路 30.53 +0.14 +0.46 1497989 联电 1.83 -0.01 -0.54 113500 日月光 6.02 +0.03 +0.50 76150 硅品精密 7.44 +0.08 +1.09 298952 和信超媒体 2.43 -0.02 -0.82 2260 友达 3.89 +0.12 +3.18 203907 中华电信 35.26 +0.00 +0.00 91811 台湾国际航电 48.47 +0.52 +1.08 798824 香港 中国移动 63.10 +1.08 +1.74 261876 中国联通 12.23 +0.16 +1.33 83354 中国电信 52.37 +1.00 +1.95 5233 中芯国际 5.67 +0.02 +0.35 10400 电讯盈科 6.25 -0.02 -0.24 247 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。