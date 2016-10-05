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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         106.96    +1.51    +1.43   2802644
    京东                27.93    +0.44    +1.60  23669506
    新浪              76.85    -2.26    -2.86   1767349
    搜狐              44.68    +0.20    +0.45    111691
    网易             248.13    -0.47    -0.19    631137
    百度             184.11    +0.03    +0.02   1480785
    
    台湾
    台湾积体电路       30.53    +0.14    +0.46   1497989
    联电                1.83    -0.01    -0.54    113500
    日月光              6.02    +0.03    +0.50     76150
    硅品精密           7.44    +0.08    +1.09    298952
    和信超媒体         2.43    -0.02    -0.82      2260
    友达                3.89    +0.12    +3.18    203907
    中华电信           35.26    +0.00    +0.00     91811
    台湾国际航电      48.47    +0.52    +1.08    798824
    
    香港
    中国移动           63.10    +1.08    +1.74    261876
    中国联通           12.23    +0.16    +1.33     83354
    中国电信           52.37    +1.00    +1.95      5233
    中芯国际            5.67    +0.02    +0.35     10400
    电讯盈科         6.25    -0.02    -0.24       247
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻；审校 龚芳)

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