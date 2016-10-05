《美国重要政经日程》--10月6日

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1230 - 农业部公布一周出口销售报告
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存数据
1500 - 农业部(USDA)公布月度牲畜和肉类贸易数据
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券，宣布标售四周期、52周期国库券以及三年期、10年期和30年期公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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