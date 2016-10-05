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市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 07:04 BJT

全球贵金属：10月5日SPDR黄金持仓下降0.03%，或0.32吨

路透10月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量下降0.03%，至947.63吨，周二为947.95吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从30,477,603.58盎司降至30,467,217.51盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯雪苹 审校　戴素萍)

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