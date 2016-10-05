英国债市：公债收益率触及两周高点，受欧央行减少资产购买传言影响

路透伦敦10月5日 - 英国公债收益率(殖利率)周三触及两周高位，因有报导称，欧洲央行可能缩减资产购买规模，之后逐步结束量化宽松，而且本周出炉的一些经济数据表现强劲。

1500GMT，10年期公债收益率 报0.834%，日内上升5个基点并触及9月21日以来高位。

彭博周二一篇援引消息人士的报导称，欧洲央行很可能会逐步减少每个月的资产购买规模，推动欧元区公债收益率大涨，英债收益率也受到相应提振。

美联储官员发表的言论提升了年底前升息的可能性，也帮助英债收益率走升，此外本周出炉的英国企业采购经理人指数(PMI)调查结果亦乐观。

英债本周基本追随欧元区和美国公债走势，对两名英国央行官员就经济前景发表的讲话基本没有反应。

RBC固定收益分析师Vatsala Datta说，虽然这两名官员都没说他们已经决定下个月的决策会议将如何投票，但投资者认为英国央行下个月降息至纪录新低的几率已经下降一半，仅有15%。

“我认为这是由于本周出炉的PMI数据强劲，而且美联储年底前升息的预期升温，”她说。(完)

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