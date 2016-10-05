金砖国家：10月5日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月5日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.04%，报915.26点。
中国股市：休市
中国汇市：休市
香港股市：小幅收高，表现优于本地区其它股市
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巴西股市：拉美股市上涨，此前一份报告显示美国上周原油库存意外减少，这将油价推升至6月以来高点。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.54%，报60,254.340点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2181/93，上日收报3.2538/51。
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南非股市：金矿股仍因金价周二重挫而承压，领跌大盘。指标Top-40指数 收盘下跌0.36%，报45,308.48点；大盘综合指数 收盘下跌0.33%，报51,868.53点。
南非汇市：兰特/美元上升，投资者对欧洲央行将缩减购债计划的臆测消散
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印度股市：四个交易日来首次收低，投资人了结近来表现优异个股的获利。BSE指数 收盘下跌0.4%，报28,220.98点；NSE指数 收盘下跌0.29%，报8,743.95点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.5/66.51，上日收报66.46/66.47。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.37%，报997.11点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.35%，报518点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.36%，报62.438；卢布兑欧元 升值0.48%，报69.93。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。