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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 07:34 BJT

金砖国家：10月5日股汇市收盘纵览

路透10月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月5日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.04%，报915.26点。

中国股市：休市

中国汇市：休市

香港股市：小幅收高，表现优于本地区其它股市

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巴西股市：拉美股市上涨，此前一份报告显示美国上周原油库存意外减少，这将油价推升至6月以来高点。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.54%，报60,254.340点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2181/93，上日收报3.2538/51。

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南非股市：金矿股仍因金价周二重挫而承压，领跌大盘。指标Top-40指数 收盘下跌0.36%，报45,308.48点；大盘综合指数 收盘下跌0.33%，报51,868.53点。

南非汇市：兰特/美元上升，投资者对欧洲央行将缩减购债计划的臆测消散

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印度股市：四个交易日来首次收低，投资人了结近来表现优异个股的获利。BSE指数 收盘下跌0.4%，报28,220.98点；NSE指数 收盘下跌0.29%，报8,743.95点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.5/66.51，上日收报66.46/66.47。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.37%，报997.11点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.35%，报518点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.36%，报62.438；卢布兑欧元 升值0.48%，报69.93。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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