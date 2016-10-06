美国与加拿大经济指标预测--10月6日-10月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月3日当周 10月6日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 9月 -- 32,188 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 25.7 25.4 四周均值(万人) -- 25.6 续请失业金人数(万人) 9月24日当周 209 206.2 1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 +3.0% +0.8% 10月7日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 9月 增加17.5 增加15.1 民间就业岗位(万人) 增加17.0 增加12.6 制造业就业岗位(万人) 减少0.5 减少1.4 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2.5 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.3 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 增加1.0 增加2.62 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 -- 65.50% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 8月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 8月 +0.2% -0.4% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 53.8 经季节调整PMI -- 52.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加165 增加177.1 10月10日当周 10月10日(一) 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 128.0 10月11日(二) 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 -- 94.4 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 -- 18.27 10月12日(三) 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 -- 587.1 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 56.60 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.00 10月13日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 8月 -- +0.4% 1230 美国进口物价(较前月) 9月 +0.1% -0.2% 出口物价(较前月) +0.1% -0.8% 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,070 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 徐文焰)