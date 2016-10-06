版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 08:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月6日-10月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值

    10月3日当周

    10月6日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)            9月        --        32,188
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            10月1日当周     25.7         25.4
                 四周均值(万人)                                   --          25.6
                 续请失业金人数(万人)            9月24日当周      209        206.2 
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        8月      +3.0%        +0.8%
    
    10月7日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                        9月   增加17.5     增加15.1
             民间就业岗位(万人)                              增加17.0     增加12.6
             制造业就业岗位(万人)                          　 减少0.5      减少1.4
             政府部门就业岗位(万人)                               --       增加2.5
             失业率                                              4.9%         4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%        +0.1%
             每周平均工时                                        34.4         34.3
             劳动力就业参与率                                     --         62.8%
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                      9月    增加1.0     增加2.62
               失业率                                            7.0%         7.0%
               就业参与率                                         --        65.50%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)               8月修正值     -0.1%        -0.1%
             趸售销售(较前月)                          8月      +0.2%        -0.4%
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 9月        --          53.8
                   经季节调整PMI                                  --          52.3
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        8月    增加165    增加177.1
    
    
    10月10日当周
    
    10月10日(一)
    1400 美国就业趋势指数                              9月        --        128.0
    
    10月11日(二)
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数        9月        --         94.4
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      9月        --        18.27
    
    10月12日(三)
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     8月        --        587.1
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月        --        56.60
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月        --        53.00
    
    10月13日(四)
    1230 加拿大新屋价格指数                            8月        --         +0.4%
    1230 美国进口物价(较前月)                          9月      +0.1%        -0.2%
             出口物价(较前月)                                   +0.1%        -0.8%
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          9月        --     赤字1,070
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐