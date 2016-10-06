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亚洲 | 2016年 10月 7日 星期五 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--10月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值        前值

    10月6日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          9月        --        12,561
    
    10月7日(五)
    0000 日本加班工资                                  8月        --         -1.8%
    0500 日本同时指标(较前月)                          8月        --          +0.7
             领先指标(较前月)                                     --          -0.7
    0600 德国工业生产(较前月)                          8月      +0.8%        -1.5%
    0645 法国预算收支(亿欧元)                          8月        --     赤字808.5
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            8月        --        赤字26
    0645 法国工业生产(较前月)                          8月      +0.7%        -0.6%
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)              8月        --        逆差45 
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                   9月       持平        -0.2%
                           (较上年同期)     截至9月的三个月     +5.8%        +6.9%
    0830 英国工业生产(较前月)                          8月      +0.1%        +0.1%
                     (较上年同期)                               +1.3%        +2.1%
             制造业产出(较前月)                                 +0.5%        -0.9%
                       (较上年同期)                             +0.9%        +0.8%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              8月   逆差37.0    逆差41.88
             全球商品贸易收支(亿英镑)                       逆差113.0    逆差117.6
    1230 美国非农就业岗位(万人)                        9月   增加17.5     增加15.1
             民间就业岗位(万人)                              增加17.0     增加12.6
             制造业就业岗位(万人)                          　 减少0.5      减少1.4
             政府部门就业岗位(万人)                               --       增加2.5
             失业率                                              4.9%         4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%        +0.1%
             每周平均工时                                        34.4         34.3
             劳动力就业参与率                                     --         62.8%
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                      9月    增加1.0     增加2.62
               失业率                                            7.0%         7.0%
               就业参与率                                         --        65.50%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)               8月修正值     -0.1%        -0.1%
             趸售销售(较前月)                          8月      +0.2%        -0.4%
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 9月        --          53.8
                   经季节调整PMI                                  --          52.3
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        8月    增加165    增加177.1
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值        预估值
    
    10月6日(四)
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)                8月     逆差20.1      逆差23 
                       进口                                        持平         -- 
                       出口                                        持平         --  
    0600 德国工业订单(较前月)                          8月        +1.0%       +0.2% 
    0715 瑞士CPI(较前月)                               9月        +0.1%       +0.2% 
                (较上年同期)                                      -0.2%        持平  
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)            9月       44,324         --  
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            10月1日当周       24.9        25.7 
                 四周均值(万人)                                   25.35         --  
                 续请失业金人数(万人)            9月24日当周      205.8         209 
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        8月       +10.4%       +3.0%    
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/白云 审校 王颖)

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