主要国家经济指标预测--10月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,561 10月7日(五) 0000 日本加班工资 8月 -- -1.8% 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- +0.7 领先指标(较前月) -- -0.7 0600 德国工业生产(较前月) 8月 +0.8% -1.5% 0645 法国预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字808.5 0645 法国经常帐(亿欧元) 8月 -- 赤字26 0645 法国工业生产(较前月) 8月 +0.7% -0.6% 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差45 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 持平 -0.2% (较上年同期) 截至9月的三个月 +5.8% +6.9% 0830 英国工业生产(较前月) 8月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.3% +2.1% 制造业产出(较前月) +0.5% -0.9% (较上年同期) +0.9% +0.8% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 8月 逆差37.0 逆差41.88 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差113.0 逆差117.6 1230 美国非农就业岗位(万人) 9月 增加17.5 增加15.1 民间就业岗位(万人) 增加17.0 增加12.6 制造业就业岗位(万人) 减少0.5 减少1.4 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2.5 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.3 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 增加1.0 增加2.62 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 -- 65.50% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 8月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 8月 +0.2% -0.4% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 53.8 经季节调整PMI -- 52.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加165 增加177.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月6日(四) 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差20.1 逆差23 进口 持平 -- 出口 持平 -- 0600 德国工业订单(较前月) 8月 +1.0% +0.2% 0715 瑞士CPI(较前月) 9月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -0.2% 持平 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 9月 44,324 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 24.9 25.7 四周均值(万人) 25.35 -- 续请失业金人数(万人) 9月24日当周 205.8 209 1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 +10.4% +3.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/白云 审校 王颖)