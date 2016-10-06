全球金市：金价跌破1,000英镑后，英国消费者抢购实货金

* 以英镑计价的黄金下跌2.5%

* 黄金交易员报告销售爆量

* 印度排灯节前，印度买盘增加

路透伦敦10月5日 - 交易员周三指出，本周金价下跌后，伦敦实货金需求跳增；黄金出现技术性跌势，跌穿每盎司1,000英镑，诱使消费者回归金市。

线上黄金交易平台BullionVault.com研究主管Adrian Ash表示，该平台交易周二爆量，为6月24日交易创纪录新高以来的最高。

其他黄金交易员也报告，在金价下跌后销售增长，这是受美元反弹促使黄金跌穿每盎司1,300美元技术支撑所带动。

“有许多客户都在等黄金拉回，所以这里电话接个不停。”Sharps Pixley执行长Ross Norman表示。“我们接近每盎司1,000英镑，人们希望在这些水准介入市场。”

现货金 周二重挫3.3%，创三年来单日最大跌幅。英镑计价的黄金 亦跌2.5%。

“很明显客户正等着金价拉回。”Ash说。“昨天我们就做了相当于900万英镑的生意。”

另一名供职伦敦一主要黄金贸易商的交易员说，金价下跌后他们的黄金销售也跳增，尤其是涌现印度买家。