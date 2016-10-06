表格：外资上周转为买超日股，日本投资者则转为卖超海外债券

路透东京10月6日 - 周四出炉的资本流动数据显示，10月1日止当周外资转为买超日股。 外资10月1日止当周在日本股市买超2,517亿日圆，前一周为卖超2,015亿日圆。 日本投资人最近一周转为卖超海外债券6,368亿日圆，前一周为买超1.2058万亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 9月25日-10月1日 +251.7 +1,192.0 -1,896.5 9月18日-9月24日 -201.5r -2,805.8r -847.1 9月11日-9月17日 -801.1r -526.1 +304.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 9月25日-10月1日 +362.2 -636.8 -26.4 9月18日-9月24日 +38.2r +1,205.8r +102.2 9月11日-9月17日 +293.4 +1,368.3r +7.6 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完)