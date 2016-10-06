版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 08:11 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者则转为卖超海外债券

路透东京10月6日 - 周四出炉的资本流动数据显示，10月1日止当周外资转为买超日股。
    
    外资10月1日止当周在日本股市买超2,517亿日圆，前一周为卖超2,015亿日圆。
    
    日本投资人最近一周转为卖超海外债券6,368亿日圆，前一周为买超1.2058万亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：

                        股市           债市        货币市场
    9月25日-10月1日     +251.7       +1,192.0       -1,896.5       
    9月18日-9月24日     -201.5r      -2,805.8r        -847.1 
    9月11日-9月17日     -801.1r        -526.1         +304.5 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                        股市          债市         货币市场
    9月25日-10月1日    +362.2         -636.8          -26.4            
    9月18日-9月24日     +38.2r      +1,205.8r        +102.2 
    9月11日-9月17日    +293.4       +1,368.3r          +7.6 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐