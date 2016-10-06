《香港报摘》--经济日报10月6日

**头版头条**

--笔架山龙翔道豪宅地由嘉里建设 以72.7亿港元夺得，每平方尺楼面地价2.1万港元，破九龙区地价纪录，日后开售尺价料近4万港元，区内二手楼盘销售即时出现反价。

**其他**

--据投行消息人士指，阿里巴巴 关联公司蚂蚁金服正与曾负责2014年阿里巴巴上市的投行进行沟通，准备来港上市的事宜，暂时目标于明年上半年挂牌，集资最少100亿美元。

--东亚银行 及新创建 以65亿港元出售旗下卓佳予私募基金Permira，市场憧憬东亚或派特别股息，惟分析指其资本水平较大型银行低，故机会不大。

--瑞信报告指出，市场或预期九仓 出售九仓电讯后，将在下一次业务公布提出派发特别股息，甚至可能是100%的收益，即约每股派2.4港元。（完）

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