《香港报摘》--经济日报10月6日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--笔架山龙翔道豪宅地由嘉里建设 以72.7亿港元夺得，每平方尺楼面地价2.1万港元，破九龙区地价纪录，日后开售尺价料近4万港元，区内二手楼盘销售即时出现反价。
**其他**
--据投行消息人士指，阿里巴巴 关联公司蚂蚁金服正与曾负责2014年阿里巴巴上市的投行进行沟通，准备来港上市的事宜，暂时目标于明年上半年挂牌，集资最少100亿美元。
--东亚银行 及新创建 以65亿港元出售旗下卓佳予私募基金Permira，市场憧憬东亚或派特别股息，惟分析指其资本水平较大型银行低，故机会不大。
--瑞信报告指出，市场或预期九仓 出售九仓电讯后，将在下一次业务公布提出派发特别股息，甚至可能是100%的收益，即约每股派2.4港元。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。