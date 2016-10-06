《香港报摘》--信报10月6日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--豪宅有价，嘉里建设 斥资72.688港亿元击败10家中港财团，投得九龙塘笔架山龙翔道（第6533号）住宅地皮，以每方尺价计再创九龙区卖地表地皮的楼面地价新高。
**其他**
--前财政司司长、现任南丰集团行政总裁梁锦松伙拍前黑石集团董事总经理吴启楠及不同投资者成立创投公司新风天域（New Frontier），专门协助年轻一代创业，8月推出至今已作出一亿元人民币投资。
--李嘉诚基金会董事陆法兰接受外电访问时透露，李嘉诚近期正在检视人工智能（AI）及3D打印相关领域的初创公司。
--据外电引述消息人士表示，私募基金黑石 将向中国安邦保险出售位于荷兰的写字楼项目，成交价超过5亿欧罗（约44亿港元）。
--证监会宣布，终身禁止滙丰银行前雇员陈佳慧重投业界，因后者曾向滙丰客户推销安盛保险的产品，并在2013年2月9日收取50万港元回佣作为报酬。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。