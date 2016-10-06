《香港报摘》--信报10月6日

**头版头条**

--豪宅有价，嘉里建设 斥资72.688港亿元击败10家中港财团，投得九龙塘笔架山龙翔道（第6533号）住宅地皮，以每方尺价计再创九龙区卖地表地皮的楼面地价新高。

**其他**

--前财政司司长、现任南丰集团行政总裁梁锦松伙拍前黑石集团董事总经理吴启楠及不同投资者成立创投公司新风天域（New Frontier），专门协助年轻一代创业，8月推出至今已作出一亿元人民币投资。

--李嘉诚基金会董事陆法兰接受外电访问时透露，李嘉诚近期正在检视人工智能（AI）及3D打印相关领域的初创公司。

--据外电引述消息人士表示，私募基金黑石 将向中国安邦保险出售位于荷兰的写字楼项目，成交价超过5亿欧罗（约44亿港元）。

--证监会宣布，终身禁止滙丰银行前雇员陈佳慧重投业界，因后者曾向滙丰客户推销安盛保险的产品，并在2013年2月9日收取50万港元回佣作为报酬。（完）

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