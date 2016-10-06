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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 08:25 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月6日

10月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三
收市价的比较.(1美元=7.757港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收高112.58点，或0.62%，报18,281.03
点。因油价上升提振能源股，强劲的美国经济数据提高美国加息的可能性
，令金融股走坚。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            131.190  5.15     28457     10.176        0.35
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            9.460    2.71     7754      2.935         -0.17
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            63.100   1.74     261876    97.887        0.86
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            13.400   2.60     119462    20.787        0.67
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            69.750   4.89     48315     5.410         1.12
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            76.100   3.86     31981     5.903         0.90
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            38.310   0.92     1996438   59.430        0.73
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            52.370   1.95     5233      4.062         0.30
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            12.230   1.33     83354     9.486         0.17
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.240    5.85     14133     5.616         -0.96
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            25.310   1.36     15519     4.908         -0.65
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.220   -0.04    3513      4.378         0.87
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            23.630   1.24     1017      3.666         0.71
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            5.670    0.35     10400     0.880         -1.17
           >                                                             
 
    （完）

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