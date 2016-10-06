《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月6日

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
10月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三 收市价的比较.(1美元=7.757港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高112.58点，或0.62%，报18,281.03 点。因油价上升提振能源股，强劲的美国经济数据提高美国加息的可能性 ，令金融股走坚。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 131.190 5.15 28457 10.176 0.35 > 中国铝业 <2600.HK 9.460 2.71 7754 2.935 -0.17 > 中国移动 <0941.HK 63.100 1.74 261876 97.887 0.86 > 中国人寿 <2628.HK 13.400 2.60 119462 20.787 0.67 > 中石油 <0857.HK 69.750 4.89 48315 5.410 1.12 > 中石化 <0386.HK 76.100 3.86 31981 5.903 0.90 > 汇丰控股 <0005.HK 38.310 0.92 1996438 59.430 0.73 > 中电信 <0728.HK 52.370 1.95 5233 4.062 0.30 > 中国联通 <0762.HK 12.230 1.33 83354 9.486 0.17 > 兖州煤业 <1171.HK 7.240 5.85 14133 5.616 -0.96 > 华能国际 <0902.HK 25.310 1.36 15519 4.908 -0.65 > 南方航空 <1055.HK 28.220 -0.04 3513 4.378 0.87 > 东方航空 <0670.HK 23.630 1.24 1017 3.666 0.71 > 中芯国际 <0981.HK 5.670 0.35 10400 0.880 -1.17 > （完）
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。