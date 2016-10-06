《香港重要政经日程》--10月6日-11月2日

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
================== 今日重要政经消息=================
10月6日（周四）
本间高尔夫 首日挂牌。
瑞慈医疗服务 首日挂牌。
10:00 香港建设 股东特别大会。
*11:30 澳洲会计师公会2017年香港经济景气调查发布会。
================== 近期重要政经消息=================
10月7日（周五）
招商证券 首日挂牌。
公布9月底止外汇储备资产。
辰罡科技 公布第三季业绩。
10月10日（周一）
重阳节翌日公众假期。
10月11日（周二）
沪股通及港股通恢复交易。
10:00 华润置地 股东特别大会。
10:00 吉利汽车 股东特别大会。
11:00 招商局置地 股东特别大会。
14:00 博大绿泽 股东特别大会。
10月12日（周三）
11:00 致同会计师发表上市公司财务造假研究报告。
14:30 中远海运港口 股东特别大会。
10月13日（周四）
迅销 公布全年业绩。
15:00 瑞东集团 股东特别大会。
10月17日（周一）
中国海外宏洋 公布第三季业绩。
10月18日（周二）
公布7-9月失业率。
中车时代电气 公布第三季业绩。
*中国海外发展 公布第三季业绩。
远东环球 公布第三季业绩。
15:00 丰盛控股 股东特别大会。
10月19日（周三）
15:20 匹克体育 股东特别大会。
10月20日（周四）
公布9月份消费物价指数（CPI）。
兴证国际 首日挂牌。
中国铝业 公布第三季业绩。
中国建筑国际 公布第三季业绩。
09:00 中国石油 在中国举行股东特别大会。
15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
10月21日（周五）
广发证券 公布第三季业绩。
10:00 阳光房地产基金 基金单位持有人周年大会。
10月24日（周一）
百丽国际 公布中期业绩。
10月25日（周二）
紫金矿业 公布第三季业绩。
10月26日（周三）
11:00 合和 股东周年大会。
10月27日（周四）
万科 公布第三季业绩。
中国平安 公布第三季业绩。
09:00 中航科工 在中国举行股东特别大会。
11:00 酷派集团 股东特别大会。
10月28日（周五）
中海发展 公布第三季业绩。
09:30 信和置业 股东周年大会。
10月31日（周一）
公布9月份M-3货币供应数字。
公布9月份外汇基金资产数字。
11月1日（周二）
10:00 数码通电讯 股东周年大会。
11月2日（周三）
港交所 公布第三季业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。