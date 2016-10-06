台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透台北10月6日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,590.5亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。
央行上日发行1,107.5亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。