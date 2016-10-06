《全球汇市》美元兑日圆接近四周高点，焦点转向美非农就业报告

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1201 1.1202 -0.01 +3.14 1.0860 美元/日圆 103.49 103.49 +0.00 -13.97 120.30 欧元/日圆 115.92 115.96 -0.03 -11.15 130.47 美元/瑞郎 0.9743 0.9740 +0.03 -2.75 1.0018 英镑/美元 1.2747 1.2748 -0.01 -13.51 1.4738 美元/加元 1.3181 1.3175 +0.05 -4.75 1.3839 美元/离岸人民币 6.6941 6.6981 -0.06 +1.92 6.5680 澳元/美元 0.7608 0.7622 -0.18 +4.58 0.7275 新西兰元/美元 0.7158 0.7166 -0.11 +4.88 0.6825 澳元/日圆 78.730 78.870 -0.18 -10.15 87.620 新西兰元/日圆 74.070 74.240 -0.23 -9.65 81.980 英镑/日圆 131.89 131.92 -0.02 -25.58 177.22 澳元/新西兰元 1.0627 1.0616 +0.10 -0.35 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 徐文焰/李婷仪/龚芳/侯雪苹；审校 郑茵/张荻/戴素萍/李婷仪)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。