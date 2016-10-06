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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 08:57 BJT

《全球汇市》美元兑日圆接近四周高点，焦点转向美非农就业报告

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1201  1.1202  -0.01  +3.14  1.0860
    美元/日圆            103.49  103.49  +0.00 -13.97  120.30
    欧元/日圆         115.92  115.96  -0.03 -11.15  130.47
    美元/瑞郎            0.9743  0.9740  +0.03  -2.75  1.0018
    英镑/美元            1.2747  1.2748  -0.01 -13.51  1.4738
    美元/加元            1.3181  1.3175  +0.05  -4.75  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6941  6.6981  -0.06  +1.92  6.5680
    澳元/美元            0.7608  0.7622  -0.18  +4.58  0.7275
    新西兰元/美元        0.7158  0.7166  -0.11  +4.88  0.6825
    澳元/日圆         78.730  78.870  -0.18 -10.15  87.620
    新西兰元/日圆     74.070  74.240  -0.23  -9.65  81.980
    英镑/日圆         131.89  131.92  -0.02 -25.58  177.22
    澳元/新西兰元     1.0627  1.0616  +0.10  -0.35  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 徐文焰/李婷仪/龚芳/侯雪苹；审校 郑茵/张荻/戴素萍/李婷仪)

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