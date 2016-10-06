《香港报摘》--其他报纸重要消息10月6日

**明报**

--中国邮储银行 保荐行之一高盛 披露于邮储银行首日挂牌以招股价买入4.75亿股股份，加上原先持有的18.15亿股股份，目前高盛合共持股23.56亿股，与长和 主席李嘉诚申报持仓数目22.67亿股相近。

--市区蚊型地吸引发展商积极入标，仅提供约80伙单位的市建局深水埗九龙道、侨荫街需求主导重建项目截标，并收到11份标书，项目市场估值约2.6亿至3.2亿港元，每方尺楼面地价约5,000至6,100港元。

**星岛日报**

--新世界发展 公布向丰盛机电 出售九龙湾宏开道8号其士商业中心17楼，作价2.85亿港元，交易不会录得任何盈亏，而买家大股东为新世界创办人郑裕彤女婿杜惠恺。

--经营759阿信屋的CEC国际 主席林伟骏接受本报访问时称，决定退出本地货市场，并将地铁沿线分店转做日本及韩国产品专卖店。

**苹果日报**

--消息指，“赌王”何鸿燊旗下信德集团 于赤柱舂坎角5幢洋房放售约两年，刚透过公司转让方式以约15亿港元易手，以总面积26,369方尺计，尺价56,885港元。

--丽新发展 旗下油塘楼盘Ocean One涉嫌在销售过程中违反《一手住宅物业销售条例》，裁判官指案件表证成立，押后至本月17日待双方结案陈词后裁决。

**东方日报**

--银行积极争夺按揭业务，消息透露，有银行给予个别客户低至H加1.35厘按揭优惠，以回应客户议价诉求。

--中粮集团旗下中粮肉食通过联交所上市聆讯，外电消息指，公司将于今日开始预路演，计划集资额加码50%至3亿美元。

**文汇报**

--长实地产 第四季将有三个新盘推出发售，公司执行董事赵国雄称，目前没有太多负面因素，立法会选举结果已尘埃落定，整体经济趋平稳发展，即使美国当局最终落实于年底加息，但本地资金仍然充裕，相信低息环境仍会持续，认为买家及集团对市况都可以放心。

--戴德梁行香港商业部主管林应威表示，现时一线街道舖租已累跌30%至52%，返回2011年水平，而早前一度因生意大减而大缩分行的珠宝及钟表客户亦开始查询明年初是否有旺区优质舖位可以租用。（完）

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