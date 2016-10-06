《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲公布贸易数据前后几无变动

0035GMT * 澳洲8月贸易逆差为20.1亿澳元(路透预估为逆差23亿澳元) * 澳洲8月进口和出口均持平 * 澳元/美元在数据公布前报约0.7615美元，之后未有太大变动 * 澳元/美元一度低见0.7604，并一直稳守在0.7604/24区间 * 市场在美国周五公布非农就业报告前横向波动 * 55日移动均线切入位0.7598为支撑位，10日移动均线切入位0.7645 为阻力位 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张荻)