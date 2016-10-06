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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 08:55 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲公布贸易数据前后几无变动

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    * 澳洲8月贸易逆差为20.1亿澳元(路透预估为逆差23亿澳元) 
    * 澳洲8月进口和出口均持平
    * 澳元/美元在数据公布前报约0.7615美元，之后未有太大变动
    * 澳元/美元一度低见0.7604，并一直稳守在0.7604/24区间
    * 市场在美国周五公布非农就业报告前横向波动
    * 55日移动均线切入位0.7598为支撑位，10日移动均线切入位0.7645
为阻力位      
    (完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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