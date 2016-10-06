《全球重要经济事件一览表》--10月6日-10月13日

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月6日(四)
华盛顿--美国财长杰克卢在彼得森国际经济研究所发表讲话(1230)。
纽约--欧洲央行执委普雷特发表演说(0715)。
魁北克--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1535)。
新德里--印度经济峰会(至10月7日)。
10月7日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)与世界银行集团举行2016年年会(至10月9日)。
华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在国际金融协会(IIF)的成员年会上，参加有关美国经济前景的讨论(1900)。
华盛顿--美联储副主席费舍尔在国际金融协会(IIF)成员年会上，参加有关经济和联邦监管的对话(1430)。美联储理事布雷纳德参加有关“区块链技术”的讨论(2000)。
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说，主题为“美联储沟通”(1645)。
凤凰城--旧金山联邦储备银行高级副总裁Mary Daly发表演说，主题为“美国经济前景及支持美国梦的教育角色”(1940)。
渥太华--加拿大央行公布企业前景调查(1430)。
10月10日(一)
卢森堡--欧元集团会议。
10月11日(二)
卢森堡--欧盟财政部长会议。
悉尼--美国芝加哥联储总裁埃文斯在澳洲Australian Business Economists的午餐会上，就当前经济状况和货币政策发表讲话(0200)。
都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan发表2017年该国预算(1300)。
10月12日(三)
北京--第七届拉美中国投资人峰会。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表9月政策会议记录(1800)。
维也纳--奥地利财长谢林发布新预算。
日本长野--日本央行审议委员原田泰发表讲话并举行记者会。
伦敦--英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫在英国上议院欧盟金融事务小组委员会作证(0900)。
10月13日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策会议宣布利率决议(0100)。
费城--费城联储总裁哈克在世界事务委员会(World Affairs Council)就经济前景发表演说(1615)。
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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