路透基点：华通电脑子公司启动五年期3.5亿元人民币联贷案--TRLPC

路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，华通电脑(惠州)有限公司已邀请六家银行参与3.5亿元人民币(5,300万美元)五年期联贷案。

银行业者需承诺贷款7,000万元人民币或以上，方可取得牵头行兼簿记行(MLAB)的头衔；初始MLAB为玉山商业银行，该行亦身兼贷款代理行。

参贷邀请于上周送出。到目前为止，台湾银行及华南商业银行均已加入，其他银行则正进行核批的程序。

这项贷款包括A部分1.5亿元人民币和B部分2.5亿元人民币，资金用途分别为资本支出及营运资本。A和B部份合计不得超过3.5亿元人民币。

台湾上市母公司--华通电脑股份有限公司将提供担保。

这笔贷款在签约12个月之后，将以每半年不等额的方式偿还。贷款利率为中国人民银行基准利率的95%。