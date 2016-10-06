路透基点：华通电脑子公司启动五年期3.5亿元人民币联贷案--TRLPC

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，华通电脑(惠州)有限公司已邀请六家银行参与3.5亿元人民币(5,300万美元)五年期联贷案。
银行业者需承诺贷款7,000万元人民币或以上，方可取得牵头行兼簿记行(MLAB)的头衔；初始MLAB为玉山商业银行，该行亦身兼贷款代理行。
参贷邀请于上周送出。到目前为止，台湾银行及华南商业银行均已加入，其他银行则正进行核批的程序。
这项贷款包括A部分1.5亿元人民币和B部分2.5亿元人民币，资金用途分别为资本支出及营运资本。A和B部份合计不得超过3.5亿元人民币。
台湾上市母公司--华通电脑股份有限公司将提供担保。
这笔贷款在签约12个月之后，将以每半年不等额的方式偿还。贷款利率为中国人民银行基准利率的95%。
借款人上次涉足贷款市场是在2014年3月，获得3,800万美元五年期定期贷款。远东国际银行为初始MLAB兼贷款代理行。有六家银行加入MLAB，一家银行为一般参贷行。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。