港报财经评论：需留意各国央行货币政策是否开始转向--信报10月6日

央妈有景轰 量宽唔稳阵/ 习广思

本周内地国庆长假休市，港股成交颇为冷清，但恒指 表现不俗，昨天仍升近百点，收报23,788点，但成交就只得523亿港元。油价逼近50美元，油股表现最省镜，三四线近几日亦开始见炒风。资源股及三四线炒股一向都是升市水尾的指标，若大蓝筹再无力破顶，投资者宜小心。

彭博周二晚一篇欧央行疑似将收水的报道，成为昨天金融市场的热话。该报道其实讲当央行终结量宽政策后，不会一下子收水，而是会逐步每月减少买债百亿欧罗，经8个月后，现时每月买800亿债券的计划便可结束。欧洲现阶段的经济及通胀情况应远未到结束量宽的时候，反而有需要延续明年3月到期的量宽计划。

不过，欧央行官员此时放风始终令市场感到疑惑，加上日本央行上次议息后决定调整货币政策，要确保10年长债孳息率接近零水平，当时已令市场开始担心日央行会减少买入长债，近期美国联储局官员仍不断说要加息，央妈们的货币政策似有「景轰」（隐藏秘密），是否开始有点转向要睇多阵。

本周五至周日将举行国际货币基金年会，官盖云集，欧央行行长德拉吉会有演讲，大家要竪起只耳听吓佢有乜口风漏出来。

央行货币政策要转向，背后的理由可能有两个，一是担心通胀来临，这情况在美国出现的机会较高，该国的失业率已跌至4.9%，加上今年多项资源价格都在上涨，明年这方面对通胀的影响将会浮现；另一个理由是承认货币政策的效用递减。长短债息差不断收窄，银行无以为生，盈利不前，遑论积极向外放贷刺激经济，所以央行有必要令息差扩阔至较正常水平，使银行业能累积资本，才能稳定金融系统。

英国首相文翠珊亦提供了第三个理由，政治原因也。她昨天指出，英国的货币政策应该要有所转变。最近她在保守党大会上就提出，货币政策以超低利率及量化宽松措施提供了应急的药方，但大家得承认这会有不良的副作用，有产者愈来愈富有，无产者则无法分沾，现届政府将会改变此情况，英伦银行行长卡尼听完此番话后可能要执定包袱。美国的特朗普讲明上任后会炒耶伦，如今英揆又咁讲，央妈们的压力可不小，所以大家唔好「坐定粒六」（稳操胜券）水会继续流。

无论是什么理由，多国包括美日德及其他欧罗区成员国的长债息率近日均升得快过短息，若此势形成，孳息曲线进一步转斜，投资者须调整投资策略，买银行及保险股，沽售利率敏感的地产股，是正路之选。

炼钢用的焦煤、铁矿石，发电用的动力煤以至原油，今年都录得不同程度的升幅，当中以焦煤升幅最惊人，造就了这批资源及相关股份成为资金炒作的对象。

这波资源价大升，与中国楼市车市兴旺及去产能的国策有关。不过，资源股的炒作快来快去，内地楼市调控已全面展开，车市明年的销量增幅还会否有今年这么壮旺也是疑问，去产能的政策也会随供求关系而有所调整，内地政府在价格升上去后又会谂增产，所以炒资源股宜短不宜长，高追的风险不小，它们多是在周期尾声发力，但行先的内房近期走势已疲态毕露。

以油价为例，上周石油出口国组织达成减产协议，纽约期油昨天逼近每桶50美元，近两天油股及石油服务股均受到资金追捧而急涨，但大家小心黄雀在后，当油价冲上50美元或以上，美国的页岩油商便会增产，令油价难再上一层楼，这将限制了油股及相关油服股的升幅，所以炒还炒，最紧要识得散水。（完）

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