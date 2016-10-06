国际油市：油价下滑，但仍接近上日触及的6月以来高点

交易员指出，周四盘初的油价下滑基本上是由获利卖压所导致。

上述两份合约周三双双触及6月以来高位，因此前美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少300万桶至4.9974亿桶，而且国际石油市场在为石油输出国组织(OPEC)计划中的减产做准备。

“EIA公布的库存数据再次意外下降...虽然库存原油仍处于历史较高水准，但这已是连续第三周意外下降了，”经纪商OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。

他补充称，美国原油价格或将很快“瞄准50美元的心理关口”，不过页岩油钻探商有可能重启在油价低迷时期关闭的钻机，这为市场带来下行风险。

其他分析师表示，整体市场状况预示油价小幅走升，大致归因于OPEC计划减产，但也是由于存在被迫减产的情况。

“总而言之，油价在未来一段时期似乎将会攀升，”Global Risk Management在本周发表的季度报告中称。报告指出，“由于局势动荡/石油设施被破坏，以及缺乏足够投资，几个产油国可能难以增加甚至维持当前产量水平”。(完)

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