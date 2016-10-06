港报财经评论：中石化冠德便宜，可攻可守--经济日报10月6日

冠德便宜 可攻可守/ 林瑞芬

周二晚金价显着下挫，市场忧虑不单是美国联储局加息。踏入第四季，各国央行货币政策变化，是市况波动的一大关键。

2008年美国爆发次按风暴后，各国央行纷纷奉行QE（量宽）政策，至今，虽然见到边际效益渐减，有放自有收，但放容易、收困难，步步为营！

2008年金融海啸之后，联储局开启了三轮QE，随着美国经济基本面好转，联储局于2013年12月开始缩减QE，每次减少100亿美元资产购买，QE项目于2014年10月结束。结束之后，美息的上调只有一次，步伐缓慢。

周二金价急跌逾3%，创三年以来最大单日跌幅，是因传闻欧洲央行会步联储局后尘缩减QE，每月减少100亿欧元买债额度；不过，欧洲央行发言人否认。这是一次「狼来了」，还是环球低息期将近逆转的预演，还是未知之数。市场对欧洲央行是否届缩减QE时机，尚有分歧。据巴克莱经济学家在研报中表示，因为通胀势头还没达到自我维持程度，欧洲央行目前需要加码QE，而非缩减。如果欧洲央行的宏观经济假设正确，预计将延长QE、降低每月买债额度，预料欧洲央行每月买债450亿欧元，直至2018年。

在修正量宽问题上，可以预见各国央行实行「拖」字诀，拖得就拖，因相对放宽，收回的未知风险更为不确定。附图所见，金价失守1,300美元跌势急，但仍守于200天綫（现处1,254美元），若持续守稳其上，启示市场对未来低息环境的重大可能逆转未届恐慌时。

回说港股，昨日在油股攀升之下走高，中石化 、中石油 及中海油 涨幅介乎2.1%至3.8%不等，油服股中海油田服务 亦有起色，升近7%。自上周三，石油输出国组织（OPEC）成员国达成自2008年以来首次的限产协议，把每日生产目标上限设定在3,250万至3,300万桶区间（即较今年8月水平减少0.6%至2.1%）之后，油股随着油价反弹而攀升。随着OPEC表示将成立技术性委员会，预期最快于下月公布限产的实施机制，市场正不断强化未来石油将限产的预期，油价重回年初低位的可能性低。笔者于月前已建议收集的中石化，昨日试穿5.8港元阻力，走势续佳，仍是心水之选。

摩根士丹利最新点评中石化旗下中石化冠德 估值相对较低，有一定安全垫作用，但同时，业务具上升潜力，可考虑候低收集。据摩根士丹利预测中石化冠德2017年度每股盈利达0.47港元，以出报告时股价3.65港元计，预测PE为8倍左右，估值低廉吸引，目标上望4.49港元，预测PE也不足10倍，PB亦不超过1倍，故把其投资评级调升至「增持」。今年上半年度的业绩显示，盈利能力不是十分标青，按重列基准计算，公司2016年上半年净利润5.13亿港元，同比下降3%。综合期内，虽然原油码头业务增长，7个国内原油码头的吞吐量同比增长10.3%，占这一期间国内原油进口量的57%，市占率高，但天然气管道输送业务业绩疲弱，收入同比下跌25%。

拆分三大业务，内地发改委计划监控燃气企业之成本，保证基本回报有8%底下，中石化冠德的榆济管道项目，股本回报率及资产回报率分别只有5%及2%之下，未来或有被政策提升的潜力，纵不是如此，管道收费亦不会有大力受压减收的风险。至于国内原油码头的吞吐量，增长势头稳定性高。LNG运输业务而言，据摩根士丹利指将有6艘运输船在2016至2018年投入，料成为公司盈利增长新动力，盈利贡献将于2016年始的1,000万港元逐年攀升，至2017年为1.09亿港元，2018年更达至1.89亿港元。

配合周綫图示，冠德近3个交易日虽然攀升，短期走势虽佳，惟要确认中期转势，摆脱底部窄幅上落之势，就要于后市确认配合成交额突破4.3港元阻力，3.5港元止蚀，候回探3.7港元再作收集，昨收报3.96港元。

最后，大市而言，恒指 昨收报23,788点，升0.4%，技术上，24,000仍是主要阻力关键，未能突破，尚在23,000至24,000上落区折腾，而国指昨收报9,811点，升0.6%，10,000为主要阻力关键，若未能有效突破，尚在9,500至10,000上落区争持。（完）

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