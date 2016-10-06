港报社评：没有最细只有更细，港人饱受蜗居煎熬--明报10月6日

港人饱受居住问题的煎熬，恍似看不到尽头，最新情况是发展商出售的单位愈来愈细，居住质素趋于恶化。这类单位售价不菲，而且楼价动辄高达四五百万元。虽云楼宇买卖是你情我愿，一个愿打一个愿捱，政府也管不了，不过这类细单位供应将成为趋势，市民（特别是青年人）以高价购入之后，为了仅可容身的蜗居孭负巨额债务，心理上很难平衡，所衍生负能量会带来负面影响。政府除了致力增加房屋供应量，也应该思考遏止细单位趋势持续下去。

近期发展商推售的楼盘，竞相以量取胜，单位面积因而没有最细，只有更细；个别楼盘的单位仅有163平方尺，而目前一般私家车总面积约120、130方尺，小型巴士总面积约173方尺。即是说，这类单位面积较私家车稍大，略小于小巴。这类单位虽细小，由于坐落市区，尺价动辄超过2万元，即是一个房间、浴室厕所、厨房、客厅、饭厅浑然一体的「一层楼」，售价以数百万元计。居住在这类空间，所需不菲，实际支出与生活质素却不成比例。设若楼市泡沫爆破，这类单位的价值更会承受严峻考验；因此，这类单位煎熬着不少人。

「团结香港基金」发表的最新研究指出，未来4年，每年平均约有1.8万个私楼住宅单位落成，较2006年至2015年每年平均1.1万个高出六成。不过，若以私楼总楼面面积计算，同期只升不足三成。研究发现，私人总楼面面积由今年的1260万方尺， 减少至2019年的1180万方尺，期内每个私楼单位的平均面积，亦由785方尺逐年递减至2019年的670方尺。反映发展商兴建的住宅单位，数量增加了，单位平均面积却减少了，4年间减少超过100方尺，显示港人蜗居进一步恶化。

根据资料，香港人均居住面积只得15平米（161方尺），在发达经济体排名最低。欧洲地多人少，香港环境情况不同，与之相比或许较牵强。不过，与同样地少人多的地区比较，香港的人均居住面积固然不及台湾平均44平米（477方尺），低于新加坡平均30平米（323方尺），亦低于深圳的29平米（312方尺）和上海18平米（194方尺）。这些数字显示，港人居住之局促，与香港已经晋身发达经济体行列，并不匹配。长期以来，笼屋、劏房等居住环境之恶劣，不单是港人内心郁结，亦已「蜚声国际」，成为香港的耻辱。

本港人均居住面积停滞不前，甚至倒退，难道是港人不能摆脱的宿命？当然不应该是这样，事在人为。事实上，香港面积1100多平方公里，新加坡只有716平方公里，人口密度与香港不遑多让，不过新加坡人均居住面积较本港多一倍，说明面积并非绝对因素；只要制订目标，通过规划并长期执行，则港人住得宽敞一点，总有可能达到。目前发展商出售的单位面积愈来愈细，情况会否长期持续，只能由市场规律决定，政府就此无什么可做；即使如此，不等于政府放之任之，任由情况恶化下去。

现在政府为可使用土地发愁，未来10年按长远房屋策略兴建的48万个公私营单位，还有超过3万个单位的土地未有着落。因此，只要找到土地，政府优先想到增加住宅供应，完全可以理解；不过，增加供应和改善居住质素仍然可以两条腿走路。政府有两方面情况可以思考。

首先，政府在不干预市场运作前提下，应该研究在推出土地拍卖或招标时，增加规限条款，以遏止单位面积愈趋细小的情况，使单位的空间更适合起居生活。其次，政府应该研议制订人均居住面积标准；3年前有议员在立法会提出类似动议，政府以「当务之急，增建房屋」而拒绝。无可否认，基层和居住环境恶劣的家庭迫切需要住屋，重建青年一代安居和置业希望也十分重要，可是细单位搜刮市民财富的现象和趋势是新生事物，若政府视而不见，则在房屋问题取得的成绩也可能被抵消。制订准则然后量力而为，看不到与增加供应有根本矛盾。当然，政府须尽快确定填海规划和发展新市镇，增加土地储备，设若这方面做不出成绩，则不仅免谈住得宽敞，连增加基本供应的目标也不会达至。

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