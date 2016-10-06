港报社评：九龙现新地王，后市还看新盘--经济日报10月6日

笔架山住宅地昨揭标，成九龙区新地王。发展商投地日益进取，除因市区靓地有价有市，更因上季新盘销情旺，增发展商信心。惟第四季新盘供应量料激增，势考验楼市承接力。

自从该幅笔架山龙翔道住宅地纳入港府卖地计划，已备受市场注目，业界对该地的估值，更由最初约60亿港元，不断调高至最高75亿港元，昨公布的开标结果，有发展商以72.7亿港元贴近上限价投得，每尺地价约2.1万港元，成九龙区每尺楼面地价最贵的新地王。

发展商投地日益进取，固因市区靓地有价有市。该幅地位处九龙传统豪宅地段、景观开扬，被市场视为罕有的优质土地。且同一发展商在同区的另一楼盘，分层单位市价已接近每尺4万港元、洋房单位更达每尺8万港元，附近亦有地盘可产生协同效应，对发展商而言，纵高价投地仍可贵买贵卖，有利可图。

更关键的应是上季一手新盘销情大旺，令部分发展商对后市信心增加。虽然不少近期推出新盘，已逐步减少折扣优惠，变相提价，但销情仍理想，如上月一手新盘成交宗数接近3,500宗，创近十年单月销量新高纪录，一手市旺或令部分发展商对后市趋向乐观，遂更积极投地。

惟一手楼市能否续旺，还看第四季。皆因不少发展商亦深知，随着政府近年加力推地，新盘供应量势续增加，难免令未来销情添压，故趁楼市仍旺，或明显加快推售新盘步伐。有分析便指，第四季的新盘潜在供应量可能逼近1.2万伙，几近今年首三季新盘成交量的总和。

第四季的新盘供应量或大增，市场承接力势面临大考验。毕竟9月新盘成交量创十年新高，已磁吸市场不少购买力，尤其部分新盘以超高成数按揭作招徕，银行业亦掀按息战斗平息，或令购买力提前透支。楼市短期仍有多少购买力，可承接第四季的源源新盘供应，难免惹人关注。

况且，最近推出的个别新盘，去货速度已见放慢迹象，未有再「一铺清袋」售罄。此到底是反映市场承接力难以为继？还是发展商叫价太进取，与准买家心目中的合理水平存在落差？实有待观察。

故楼市后向，除看个别发展商投地取态，更关键是看第四季新盘供应接踵而来下，市场是否仍有足够胃纳，又或供应急增令销情转淡，发展商要增折扣优惠去货，助楼市稍降温。

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